Vendedor é demitido após comemorar venda abusiva de carro para mãe solo

Um vendedor da concessionária Zeigler Honda of Racine, no condado de Racine (EUA), foi demitido depois que um vídeo no TikTok viralizou e gerou intensa repercussão negativa.

O que aconteceu

Na gravação, o funcionário aparece acompanhado de um texto ofensivo. "Você parece mais feliz... obrigado, acabei de vender um carro para uma 'mãe solteira' por 10 mil dólares acima da tabela", dizia a chamada do conteúdo.

A publicação provocou críticas imediatas. A concessionária passou a receber avaliações negativas e precisou se pronunciar.