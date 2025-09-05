Vendedor é demitido após comemorar venda abusiva de carro para mãe solo

Um vendedor da concessionária Zeigler Honda of Racine, no condado de Racine (EUA), foi demitido depois que um vídeo no TikTok viralizou e gerou intensa repercussão negativa.
O que aconteceu
Na gravação, o funcionário aparece acompanhado de um texto ofensivo. "Você parece mais feliz... obrigado, acabei de vender um carro para uma 'mãe solteira' por 10 mil dólares acima da tabela", dizia a chamada do conteúdo.
A publicação provocou críticas imediatas. A concessionária passou a receber avaliações negativas e precisou se pronunciar.
@cbs58milwaukee A salesman at a Racine County car dealership is under fire, after a recent TikTok he posted went viral. #kennyselllss #carsales #honda #zeigler #zeiglerhondaracine#viral #Racine ? original sound - CBS 58 Milwaukee
Em nota no Facebook, a empresa lamentou o ocorrido e afirmou que a postagem não refletia os valores do grupo. "Embora valorizemos a liberdade de expressão, exigimos decência, honestidade e bom atendimento. Esses princípios não foram respeitados nesta situação", destacou.
Inicialmente, o vendedor foi suspenso, mas após a investigação, a Zeigler Honda anunciou a demissão. Em declaração à imprensa, reforçou que a atitude não representava as práticas da concessionária nem da rede Zeigler Auto Group.
Com efeito imediato, a Zeigler Honda of Racine decidiu encerrar a relação com o vendedor responsável por um vídeo recente no TikTok que representava de forma falsa nossas práticas de venda, independentemente de sua intenção. Suas ações não refletem os valores que defendemos como concessionária e como comunidade profissional Concessionária, via Facebook
