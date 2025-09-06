Maduro diz que narrativa 'tipo Hollywood' de Trump é para tirá-lo do poder

Primeira recompensa por Maduro foi imposta por Trump em 2020. Na ocasião, os EUA ofereceram US$ 15 milhões por ele. Depois, o governo do ex-presidente Joe Biden aumentou o valor para US$ 25 milhões.

Governo americano diz que venezuelano se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA. "Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles" estariam entre os grupos instrumentalizados pelo regime, segundo os EUA. Além disso, fala ainda que o país sul-americano é uma ameaça à democracia após a corrida eleitoral de 2020.

Ações militares se intensificaram

Ainda no mês passado, três navios militares dos EUA foram enviados para a costa venezuelana. ''O presidente Trump tem sido muito claro e consistente: ele está preparado para usar todos os elementos do poder dos EUA para frear o fluxo de drogas para nosso país e para levar os responsáveis à Justiça", disse Karoline Leaviit, porta-voz do governo, na ocasião.

Logo após o anúncio, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos contra as ameaças americanas. A milícia foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez e tornou-se um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. Relatórios especializados, no entanto, situam o registro de combatentes em 220 mil. Fontes militares indicam, não obstante, que apenas 30 mil estão treinados para o combate.

Na terça-feira (2), os EUA atingiram um barco venezuelano supostamente envolvido em tráfico de drogas, deixando 11 mortos. Trump disse que os militares "dispararam no barco" e não deu mais detalhes da operação que, segundo ele, interceptou o veículo com uma grande carga de drogas no Caribe.