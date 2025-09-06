EUA: piloto que tentou derrubar avião em pleno voo se desculpa em tribunal

O que aconteceu foi errado, não deveria ter acontecido e eu sou responsável por isso. Joseph David Emerson

O homem se declarou culpado na audiência e os juízes aprovaram os acordos de confissão. Joseph respondia a nível estadual por 83 acusações de contravenção por colocar passageiro em risco —uma para cada pessoa a bordo no avião— e uma acusação de colocar uma aeronave em perigo.

Ele foi condenado a realizar 664 horas de serviço comunitário e a pagar US$ 59.608 (R$ 320 mil na cotação atual) em restituição à companhia aérea. Ainda de acordo com o jornal americano, a juíza Cheryl Albrecht teria dito que acredita que Joseph se arrependeu de suas ações e mostrou as dificuldades psicológicas que um piloto também pode passar.

Um dos passageiros recomendou também à Justiça que o homem visite escolas e alerte sobre os perigos de alucinógenos. "Estou mais do que feliz em falar com o maior número possível de escolas pelo resto da minha vida", falou. Ele também agradeceu aos membros da tripulação, que o impediram naquele dia.

Joseph ainda pode ser preso em uma investigação federal. No Tribunal Federal de Portland, ele se declarou culpado de interferência com a tripulação de voo, um crime com pena de até 20 anos de prisão. À imprensa americana, seus advogados disseram que os promotores devem pedir um ano de reclusão, o que será decidido em um julgamento marcado para 17 de novembro.

Relembre o caso

Joseph puxou duas alavancas de supressão de incêndio, destinadas a parar os motores da aeronave. Ele estava de folga e ocupava um assento extra na cabine quando de repente se levantou e tentou derrubar o veículo no dia 22 de outubro de 2023 durante o voo QXE2059, que havia decolado de Everett, Washington, com destino a San Francisco.