Por que filha 'misteriosa' de Kim Jong-un foi com o pai em viagem a Pequim

Ela é supostamente a segunda filha de Kim Jon-un. As notícias sobre a menina também não apontam a uma certeza sobre a idade dela. Acreditava-se que ela fosse a segunda filha do líder, mas no ano passado a Coreia do Sul disse que "não podia confirmar com certeza" se realmente existe um filho mais velho. A imprensa ocidental fornece somente uma expectativa de que ela teria agora entre 12 ou 13 anos.

Primeira imagem veio a público somente em 2022. Kim Jong-un permitiu pela primeira vez que a imprensa norte-coreana publicasse uma foto da filha em novembro de 2022. Na ocasião, presumia-se que a intenção era retratar o "líder supremo" como um pai orgulhoso e um chefe de família. A imagem mostrava ela e o pai inspecionando um míssil balístico antes de um lançamento de teste.

Especula-se que ela pode ser a sucessora do pai. A hipótese começou após a publicação da fotografia em 2022 e ganhou força agora com a visita dela a Pequim, quando os dois encontraram o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin.

Este é um grande evento internacional e a primeira vez que se sabe que ela visitou um país estrangeiro, então temos que ver isso como uma indicação de que ela é uma das candidatas mais fortes para suceder seu pai, embora isso ainda não tenha sido decidido.

Ahn Yinhay, professora de relações internacionais na Universidade da Coreia em Seul à Deutsche Welle

Situação durante evento chamou atenção dos analistas. Em um desfile militar para comemorar o 75º aniversário da fundação do país, o marechal Pak Jong Chon, um dos oficiais militares mais poderosos da Coreia do Norte, ajoelhou-se diante dela.