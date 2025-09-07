300 presos em fábrica da Hyundai nos EUA serão devolvidos à Coreia do Sul

Os mais de 300 sul-coreanos detidos em uma operação anti-imigração em uma fábrica de baterias para carros elétricos da Hyundai e da LG nos Estados Unidos serão liberados e devolvidos ao seu país.

O que aconteceu

Governo da Coreia do Sul anunciou que já acertou com os EUA a libertação dos 300 trabalhadores. "As negociações para a libertação dos trabalhadores terminaram", disse o chefe de gabinete, Kang Hoon-sik. "Um voo fretado partirá para trazer nossos cidadãos de volta para casa."

Presidente sul-coreano ordenou todos os esforços para proteger os cidadãos. O governo de Lee Jae Myung expressou "profunda preocupação e pesar" e pediu que Washington respeite os direitos e interesses legítimos de seus cidadãos. "As atividades econômicas das nossas empresas e os direitos de nossos cidadãos não podem ser injustamente prejudicados". Diplomatas foram enviados ao local para acompanhar os detidos, que estão em centros de custódia do ICE.