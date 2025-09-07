300 presos em fábrica da Hyundai nos EUA serão devolvidos à Coreia do Sul

Os mais de 300 sul-coreanos detidos em uma operação anti-imigração em uma fábrica de baterias para carros elétricos da Hyundai e da LG nos Estados Unidos serão liberados e devolvidos ao seu país.
O que aconteceu
Governo da Coreia do Sul anunciou que já acertou com os EUA a libertação dos 300 trabalhadores. "As negociações para a libertação dos trabalhadores terminaram", disse o chefe de gabinete, Kang Hoon-sik. "Um voo fretado partirá para trazer nossos cidadãos de volta para casa."
Presidente sul-coreano ordenou todos os esforços para proteger os cidadãos. O governo de Lee Jae Myung expressou "profunda preocupação e pesar" e pediu que Washington respeite os direitos e interesses legítimos de seus cidadãos. "As atividades econômicas das nossas empresas e os direitos de nossos cidadãos não podem ser injustamente prejudicados". Diplomatas foram enviados ao local para acompanhar os detidos, que estão em centros de custódia do ICE.
Batida anti-imigração prendeu 475 pessoas, 300 sul-coreanos, em fábrica de baterias da Hyundai e LG na Geórgia. A ação, numa planta ainda em construção, foi considerada a maior operação da campanha anti-imigração de Trump em um único local da história do Departamento de Segurança Interna (DHS). Os detidos são acusados de:
- Entrar ilegalmente nos EUA.
- Estar com vistos que não permitiam trabalhar.
- Permanecer após o vencimento de vistos de trabalho.
O vídeo divulgado pelo ICE mostrou trabalhadores asiáticos algemados entrando em ônibus, após operação com helicóptero e blindados. Alguns trabalhadores tentaram se esconder, chegando a entrar em um lago, mas foram capturados.
Por que isso importa
Detenção em massa fazia parte de plano para punir empresa estrangeira e proteger "empregos americanos". O agente especial Steven Schrank, do DHS em Atlanta, afirmou que a batida foi fruto de uma investigação criminal de meses, e não apenas uma operação migratória. O objetivo era garantir "concorrência justa para empresas que cumprem a lei, proteger empregos para cidadãos americanos e combater exploração laboral".
O presidente americano, Donald Trump, elogiou a ação do ICE. "Diria que eram estrangeiros ilegais e que o ICE só estava fazendo o seu trabalho", disse ele, que assumiu prometendo o maior programa de expulsão de imigrantes da história do país.
Hyundai afirmou que trabalhadores eram terceirizados. A LG Energy Solution informou que, entre os presos, havia 47 funcionários diretos (46 sul-coreanos e 1 indonésio) e cerca de 250 terceirizados. Ambas as empresas disseram estar cooperando com as autoridades e priorizando a segurança.
Joint venture Hyundai-LG de US$ 4,3 bilhões foi anunciada em 2023 para produzir baterias para Hyundai, Kia e Genesis EV. O projeto faz parte de US$ 12,6 bilhões de investimentos da Hyundai na Geórgia, considerado o maior projeto de desenvolvimento econômico da história do Estado.
