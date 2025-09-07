'Carlo é ponte até Jesus', afirma mãe do 1º santo da geração millennial

Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis, primeiro jovem millennial a ser oficialmente declarado santo pela Igreja Católica, afirmou que o filho canonizado hoje pelo papa Leão 14 representa uma "ponte para chegar a Jesus".

O que aconteceu

Canonização de Carlo Acutis foi realizada hoje. A cerimônia que santificou oficialmente o primeiro nome da geração millennial, formada por nascidos entre 1980 e meados da década de 1990. Acutis morreu em 2006 após ter diversos milagres atribuídos a ele, incluindo um ocorrido no Brasil.