Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

Família de Matheus diz que ele foi curado após tocar em uma peça de roupa que teria o sangue de Carlo Acutis. Em 2013, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, trouxe da Itália para Campo Grande um pedaço de uma camiseta que supostamente pertenceu ao futuro santo.

Líder religioso pediu para que os fiéis fizessem um pedido de milagre durante a missa. Segundo o relato da família, na ocasião, Matheus perguntou ao avô o que era um "milagre''. "É quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e ela se realiza'', teria respondido à criança.

O menino estendeu os braços para tocar na peça e pediu para "parar de vomitar". Após o episódio, a avó ficou impressionada com a mudança da criança e resolveu refazer os exames, que não mostraram mais a lesão. Hoje com 15 anos, Matheus vive com a família em Goiás e guarda um quadro de Acutis com ele.

Ao UOL, avó de Matheus falou que neto é reservado. Um adolescente normal, que gosta muito de comer, jogar, e ficar no celular'', descreveu a avó Solange Lins Vianna. Segundo ela, o menino é reservado e não gosta da atenção que passou a receber após o caso se tornar público.

Milagre não é única ligação de Carlo Acutis com o Brasil. O adolescente morreu aos 15 anos, vítima de leucemia, na cidade italiana de Monza, no dia 12 de outubro. Na data, é celebrado pelos católicos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.