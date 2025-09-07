Em maior ataque aéreo da guerra, Rússia atinge prédio do governo na Ucrânia

Uma fumaça espessa foi vista no céu saindo do principal prédio do governo, no histórico bairro de Pecherskyl. "Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores do edifício governamental foram atingidos por um ataque inimigo", declarou a primeira-ministra Yulia Svyrydenko em publicação no Telegram.

Em outras partes de Kiev, apartamentos residenciais ficaram destruídos. Dezenas de moradores, enrolados em cobertores, se reuniram nas ruas para avaliar os danos em suas casas, enquanto equipes de resgate lutavam para extinguir as chamas.

7.set.2025: helicóptero dos bombeiros voa em meio à fumaça dos ataques de drones e mísseis russos em Kiev Imagem: Genya Savilov / AFP

Zelensky fez um novo apelo a países aliados. Após o maior ataque aéreo russo da guerra, o presidente ucraniano pediu para que seja enviada ajuda às defesas aéreas ucranianas.

Tais assassinatos agora, quando a verdadeira diplomacia já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

No final de agosto, outra grande ofensiva russa já havia matado 25 pessoas. Também com drones e mísseis, os militares russos atingiram as instalações da delegação da União Europeia e o escritório do British Council. Apesar da escalada dos ataques, os edifícios oficiais da capital vinham sendo, até então, poupados dos bombardeios em grande parte.