Zelensky critica reunião no Alasca: 'Trump deu a Putin o que ele buscava'

As declarações foram dadas em entrevista à ABC News neste domingo (7). A conversa com a correspondente Martha Raddatz ocorreu na sexta-feira, em uma fábrica americana bombardeada na Ucrânia.

Os comentários de Zelensky vieram dias antes de um ataque maciço russo. Neste domingo, a Rússia lançou seu maior ataque aéreo da guerra contra a Ucrânia, incendiando o principal prédio do governo no centro de Kiev e matando pelo menos quatro pessoas, incluindo um bebê, segundo autoridades ucranianas.

Zelensky cobrou mais pressão internacional contra Moscou. "Todos entendemos que precisamos de pressão adicional sobre Putin. Precisamos de pressão dos Estados Unidos", disse. "Alguns parceiros continuam comprando petróleo e gás russos. Isso não é justo... Precisamos parar de comprar qualquer tipo de energia da Rússia."

Segundo ele, a energia é usada por Moscou como arma de guerra. "Esta é a única maneira de parar o assassino. Você precisa tirar sua arma. Energia é a arma dele", declarou.

Questionado sobre um encontro direto com Putin, o líder ucraniano disse que o russo impôs condições inaceitáveis. "Ele disse que se reunirá se eu for a Moscou", relatou.