Acusado de tentar matar Trump começa a ser julgado e rejeita advogado

Juíza negou pedidos feito pelo réu para "sessão de pancadaria". No começo deste mês, Routh também propôs uma partida de golfe com Trump, justificando que, "se ele [Trump] ganhar, pode me executar, mas se eu ganhar, fico com o emprego dele", segundo a ABC News.

Cannon também negou uma lista com várias testemunhas feita por Routh. Para a juíza, "por mais que o réu queira que este processo se transforme em uma 'sessão de pancadaria' com uma das supostas vítimas, ele não poderia usar testemunhas como um meio de gerar caos calculado".

Para iniciar o julgamento, a seleção o júri será feita nesta segunda-feira. As declarações de abertura do processo estão previstas para a quarta-feira. No total, o julgamento de Routh deverá durar entre duas a quatro semanas.

Relembre o caso

Suposta tentativa de assassinato ocorreu no dia 15 de setembro de 2024. Na ocasião, o então candidato à presidência dos EUA estava em um clube de golfe na Flórida.

Agente do Serviço Secreto alega ter visto o réu com um rifle escondido em uma área de mata do clube. O agente então disparou contra o suspeito, que teria fugido de carro, mas foi preso em seguida.