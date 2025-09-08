Ataque a tiros em Israel deixa mortos; país ameaça Gaza com 'aniquilamento'

Um ataque a tiros em Jerusalém deixou seis pessoas mortas. O ministro de Defesa do país deu um ultimato ao grupo terrorista Hamas com ameaças de aniquilar Gaza.

O que aconteceu

Atentado foi feito em ponto de ônibus na parte leste de Jerusalém, de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. De acordo com a agência de notícias Reuters, são seis mortos e 11 feridos.

Polícia israelense afirma que eram dois atiradores homens. Eles teriam chegado de carro ao ponto de ônibus e foram mortos por um policial e um civil armado. "Várias armas, munições e uma faca usada pelos 'terroristas', foram recuperadas no local", afirmou a polícia. segundo a polícia.