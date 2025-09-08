Ataque a tiros em Israel deixa mortos; país ameaça Gaza com 'aniquilamento'

Um ataque a tiros em Jerusalém deixou seis pessoas mortas. O ministro de Defesa do país deu um ultimato ao grupo terrorista Hamas com ameaças de aniquilar Gaza.
O que aconteceu
Atentado foi feito em ponto de ônibus na parte leste de Jerusalém, de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. De acordo com a agência de notícias Reuters, são seis mortos e 11 feridos.
Polícia israelense afirma que eram dois atiradores homens. Eles teriam chegado de carro ao ponto de ônibus e foram mortos por um policial e um civil armado. "Várias armas, munições e uma faca usada pelos 'terroristas', foram recuperadas no local", afirmou a polícia. segundo a polícia.
Hamas e Jihad comemoram ataque. O grupo extremista que pede a libertação da Palestina definiu o ataque como retaliação pelas operações de Israel em Gaza. "Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma a nota do Hamas. Jihad Islâmica, outro grupo militante palestino, também elogiou o ataque. Nenhum dos dois reivindicou a autoria do atentado.
Benjamin Netanyahu visitou o local depois e, ao lado do ministro da Segurança Nacional, afirmou que o país evitou diversos ataques esse ano. O primeiro-ministro disse que Israel vai perseguir quem ajudou os dois homens autores do ataque. "Isso é uma guerra em várias frentes. As autoridades estão perseguindo e cercando as aldeias de onde os agressores vieram." Ele também enviou condolências às famílias.
Ministro da Defesa ameaça "aniquilar Cidade de Gaza". Israel Katz deu um ultimato ao Hamas para que se rendam. "Hoje, um enorme furacão atingirá os céus da Cidade de Gaza e os telhados das torres terroristas tremerão. Este é um aviso final aos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e em hotéis de luxo no exterior: libertem os reféns e deponham suas armas - ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados. As IDF continuam conforme o planejado e estão se preparando para expandir a manobra para conquistar Gaza", escreveu ele no X.
Israel aceita proposta de cessar-fogo de Trump. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do país, Gideon Saar, afirmou que o país "estava pronto para aceitar um acordo total para encerrar a guerra", que deve incluir a libertação de todos os reféns e o desarmamento do Hamas.
Líderes e presidentes condenam ataque
"França condena fortemente". Emmanuel Macron pediu que a "espiral de violência" acabe. "Somente uma solução política trará de volta a paz e a estabilidade para todos na região", escreveu no X. O presidente francês também se solidarizou com as vítimas.
Alemanha diz que ataque é covarde. O ministro alemão desejou uma rápida recuperação aos feridos. "Meus pensamentos estão com as famílias das vítimas", disse Johann Wadephul no X.
Estados Unidos se diz horrorizado. O embaixador do país em Israel afirmou "estamos com Israel contra essa selvageria", escreveu Mike Huckabee no X. Ele também se solidarizou com as famílias.
