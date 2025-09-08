Na cidade mais alta do mundo, pessoas morrem aos 35 - mas não pela altitude

O problema começa com questões sociais. Apesar do acesso difícil, economia da cidade gira em torno da mineração de ouro, atraindo muitos migrantes em buscas de oportunidades de trabalho. Segundo o jornal peruano La Republica, a cidade é marcada por uma pobreza extrema e falta de serviços básicos, como água potável. "Quem habita este lugar parece viver um paradoxo: trabalhar para extrair os minerais valiosos enquanto luta para manter sua saúde e sobreviver em um ambiente tóxico e degradado", diz reportagem de 2024.

La Rinconada é uma cidade marcada pela pobreza extrema Imagem: Sebastian Castañeda/Anadolu Agency/Getty Images

Por isso, é chamado de o "lugar mais infernal do planeta". Por ser uma cidade onde a economia gira em torno da extração de ouro, há muita contaminação por mercúrio, uma substância utilizada na extração do minério. Os níveis de intoxicação entre os mineradores são alarmantes. Segundo a revista National Geographic, a maioria das minas que operam na cidade —e que estão autorizadas pelo governo a operar— tem contratos considerados informais, trazendo como consequência condições de trabalho e de segurança bem abaixo do padrão.

Sistema de trabalho é conhecido como "cachorreo". Nele, os mineiros trabalham por 30 dias sem receber salário. No último dia do mês, é permitido levar o ouro que encontrar. Caso não encontrem nada, é sinônimo de que trabalharam o mês de graça.

Cidade é envolta de crenças. Uma das mais famosas é a dos "abuelos" (avós). São três figuras vestidas de mineiros para as quais são feitas diversas oferendas para obter riquezas —inclusive roupas íntimas de meninas virgens, segundo o jornal peruano La Republica.

Palco de exploração sexual. A vida noturna de La Rinconada é composta por bares e bordéis, onde mulheres e adolescentes são exploradas sexualmente. O Ojo Publico apurou que em 2019 existiam 200 casas noturnas que "promovem a prostituição forçada", sendo que "nenhuma delas é licenciada". Falsos anúncios de emprego atrairiam as vítimas. Entre as ocupações estariam a de cozinheira ou empregada doméstica.