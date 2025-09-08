Democratas divulgam suposta carta de aniversário de Trump para Epstein

Políticos do partido Democrata, nos Estados Unidos, divulgaram uma suposta carta de aniversário enviada por Donald Trump à Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico humano. O presidente americano nega que tenha escrito a nota.

O que aconteceu

A suposta carta foi divulgada pelos democratas na plataforma X, nesta segunda-feira (8). A mensagem teria sido enviada por Trump em comemoração aos cinquenta anos de Epstein, em 2003.

O texto foi escrito dentro de um desenho sugestivo, que lembra o corpo de uma mulher. É possível observar, por exemplo, a silhueta de seios no meio da imagem.