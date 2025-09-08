Hamas chama ataque que deixou seis mortos em Jerusalém de 'ato heroico'

O grupo extremista Hamas afirmou que o ataque que deixou seis mortos em Jerusalém foi uma "resposta natural" à ocupação israelense na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Grupo palestino elogiou os dois autores do crime, afirmando que eles eram "combatentes da resistência". Os dois não foram identificados até o momento e ambos foram mortos por um agente de vigilância e um civil armado no local do atentado, segundo a polícia.

"Esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e à guerra de extermínio travada contra o nosso povo", afirmou o comunicado. O grupo também teria orientado palestinos a "intensificar o confronto" contra colonos em Jerusalém.