Em reunião do Brics, Lula reclama da OMC e fala em 'chantagem tarifária'

A reclamação sobre a OMC tem sido recorrente, desde que o Brasil entrou com reclamação contra os EUA. No encontro do bloco econômico, no Brasil, em junho, ele defendeu que uma reforma da OMC é "imprescindível e urgente".

Ele voltou a pedir união do Brics frente ao tarifaço norte-americano. "Juntos, representamos 40% do PIB global, 26% do comércio internacional e quase 50% da população mundial. Temos entre nós grandes exportadores e consumidores de energia, reunimos as condições necessárias para promover uma industrialização verde, que gere emprego e renda em nossos países, sobretudo nos setores de alta tecnologia."

O unilateralismo jamais conduzirá à realização dos propósitos de paz, justiça e prosperidade que nossos antecessores delinearam em 1945. O Brics já é o novo nome da defesa do multilateralismo.

Lula, em encontro virtual do Brics

Reclamação sobre OMC

Lula elogiou os esforços por cessar a guerra na Europa. "O encontro no Alasca e seus desdobramentos em Washington são passos na direção correta para pôr fim a esse conflito", disse.

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca no início do mês. Eles trocaram elogios, mas não anunciaram acordo pelo fim do conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou o encontro.