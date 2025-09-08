França derruba quarto premiê em dois anos após novo voto de confiança

O premiê da França, François Bayrou, foi deposto hoje pelo parlamento do país após ser derrotado em um voto de confiança.

O que aconteceu

Queda de Bayrou marca a quarta destituição de um premiê do país em dois anos. Ele assumiu o cargo após a derrota do conservador Michel Barnier.

Agora, o presidente Emmanuel Macron vai ter que buscar um novo chefe de governo para conduzir um orçamento pelo Parlamento. A França enfrenta uma forte pressão para sanar suas finanças, com o déficit do ano passado quase o dobro do limite imposto pela União Europeia de 3% da produção econômica e a dívida pública em 113,9% do PIB.