Bandeiras da Inglaterra se espalham pelo país e deixam imigrantes em alerta

Os símbolos nacionais geralmente ficavam pendurados em prédios públicos, mas era raro que aparecessem fora de eventos esportivos, reais ou militares. "É a nossa bandeira, deveríamos ter orgulho de hasteá-la", disse Livvy McCarthy, uma bartender de 32 anos, ao passar por uma faixa de pedestres pintada para se assemelhar à bandeira inglesa, em Londres. "Todos os outros países podem fazer o mesmo, então qual é o problema?", falou à Reuters.

Movimento tem sido apoiado por políticos conservadores e até pelo magnata Elon Musk. Nigel Farage, membro do parlamento do Reino Unido e ex-ativista da campanha pelo Brexit, foi um dos que aprovaram. Ele costuma ser crítico à imigração. ''Os imigrantes ilegais têm mais direitos que o povo de Essex'', afirmou em agosto, dizendo que seu partido acabaria com isso.

'Recuperar a cultura inglesa'

Apesar do discurso de orgulho nacional, o levante coincidiu com uma onda de protestos anti-imigração. As manifestações ocorreram em frente a hotéis que abrigam requerentes de asilo no país e foram desencadeadas, em parte, depois que um imigrante etíope hospedado ao norte de Londres foi acusado de agressão sexual no mês passado. Ele nega a acusação.

Um britânico afirmou que as bandeiras têm o objetivo de "recuperar a cultura inglesa". "Estamos vendo mais de outras culturas do que da nossa agora", disse Jason, de 25 anos, à Reuters, sem querer revelar seu sobrenome.