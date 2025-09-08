Assine UOL
Internacional

Bandeiras da Inglaterra se espalham pelo país e deixam imigrantes em alerta

Do UOL*, em São Paulo
Bandeiras do Reino Unidos penduradas em uma ponte, em 22 de agosto de 2025
Bandeiras do Reino Unidos penduradas em uma ponte, em 22 de agosto de 2025 Imagem: REUTERS/Temilade Adelaja

As bandeiras da Cruz de São Jorge e do Reino Unido proliferaram pelas ruas da Inglaterra nas últimas semanas, em uma suposta campanha para mostrar "orgulho nacional". Outros temem, no entanto, que seja parte crescente do sentimento anti-imigração no país.

O que aconteceu

As bandeiras surgiram a partir de julho, em um verão politicamente carregado na Grã-Bretanha. Com a pauta sobre imigrantes em alta, o rastreador de sentimento mensal YouGov mostrou que, nos últimos dois meses, a imigração ultrapassou a pauta econômica como a maior preocupação dos eleitores.

Essas bandeiras agora estão por toda parte, em cidades, vilas e aldeias da nação. Grupos políticos conservadores fazem publicações diárias nas redes sociais incentivando apoiadores a fazerem o hasteamento em lugares públicos. "O povo britânico está se unindo. A operação 'Levante as Cores' cresce a cada dia", diz uma publicação de um deles, o Turning Point UK.

Os símbolos nacionais geralmente ficavam pendurados em prédios públicos, mas era raro que aparecessem fora de eventos esportivos, reais ou militares. "É a nossa bandeira, deveríamos ter orgulho de hasteá-la", disse Livvy McCarthy, uma bartender de 32 anos, ao passar por uma faixa de pedestres pintada para se assemelhar à bandeira inglesa, em Londres. "Todos os outros países podem fazer o mesmo, então qual é o problema?", falou à Reuters.

Movimento tem sido apoiado por políticos conservadores e até pelo magnata Elon Musk. Nigel Farage, membro do parlamento do Reino Unido e ex-ativista da campanha pelo Brexit, foi um dos que aprovaram. Ele costuma ser crítico à imigração. ''Os imigrantes ilegais têm mais direitos que o povo de Essex'', afirmou em agosto, dizendo que seu partido acabaria com isso.

'Recuperar a cultura inglesa'

Apesar do discurso de orgulho nacional, o levante coincidiu com uma onda de protestos anti-imigração. As manifestações ocorreram em frente a hotéis que abrigam requerentes de asilo no país e foram desencadeadas, em parte, depois que um imigrante etíope hospedado ao norte de Londres foi acusado de agressão sexual no mês passado. Ele nega a acusação.

Um britânico afirmou que as bandeiras têm o objetivo de "recuperar a cultura inglesa". "Estamos vendo mais de outras culturas do que da nossa agora", disse Jason, de 25 anos, à Reuters, sem querer revelar seu sobrenome.

Enquanto isso, aqueles de comunidades migrantes se preocupam com a suposta "demonstração de patriotismo". "A preocupação vem do fato de que, se a situação piorar, pode se transformar em outra coisa", disse Stanley Oronsaye, um trabalhador de 52 anos da Nigéria e morador da Isle of Dogs, em Londres. "É preocupante quando o nacionalismo assume um tom diferente", disse à Reuters.

Um porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer reconheceu que alguns querem usar as bandeiras para causar conflitos. Questionado sobre o movimento, o homem disse que, ao mesmo tempo, o governo reconhecia a frustação das pessoas com a economia e as pressões que a imigração ilegal estava exercendo sobre a comunidade local.

No passado britânico, as bandeiras já foram usadas por movimentos extremistas. Na década de 1970, a bandeira da União foi adotada como símbolo pelo partido de extrema direita Frente Nacional, que promovia abertamente visões de supremacia branca. A bandeira da Cruz de São Jorge, o santo padroeiro da Inglaterra, também era brandida por torcedores de futebol ingleses e grupos de extrema direita.

*Com informações da Reuters

