2.000 km/h: como é o F-35, o caça que Trump enviou ao Caribe contra Maduro

Do UOL, em São Paulo
Caças F-35 podem carregar grandes quantidades de armamentos
Caças F-35 podem carregar grandes quantidades de armamentos Imagem: US Air Force/Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou o envio de dez caças F-35 para a base aérea de Porto Rico, na semana passada. A região é próxima daquela onde os navios de guerra norte-americanos estão, e a ação é mais uma demonstração de força contra a Venezuela. Os jatos enviados estão no grupo dos aviões de combate mais avançados do mundo.

O que aconteceu

F-35 é um caça multifuncional de quinta geração criado para dominar diferentes cenários de guerra. Segundo a Reuters, o modelo Lightning II, operado pelos EUA, reúne desempenho de ponta, versatilidade em combate e tecnologia stealth, que dificulta sua detecção por radares inimigos.

Avião possui sensores avançados que coletam e distribuem dados em tempo real no campo de batalha. O conjunto de sistemas permite fusão de informações e compartilhamento imediato com outras aeronaves e unidades militares.

Jato alcança velocidade próxima a 2.000 km/h e pode carregar grande variedade de armamentos. A aeronave atinge 1.953 km/h em altitude e dispõe de compartimentos internos e externos para mísseis e bombas, garantindo capacidade ofensiva diversificada. Segundo o jornal The New York Times, a versão F-35A tem capacidade de lançar ogivas nucleares americanas B61, que pesam cerca de 320 kg.

Caça pode atuar em missões ar-ar, ar-terra, de reconhecimento e vigilância. Essa versatilidade faz do F-35 uma peça-chave tanto para ataques de precisão quanto para operações de inteligência.

Presença do F-35 no Caribe é vista como recado de intimidação ao governo de Nicolás Maduro. Segundo a Força Aérea dos EUA, a aeronave entrega "consciência situacional sem precedentes", transformando sua mobilização em sinal claro de pressão política e militar sobre a Venezuela.

EUA ordenaram envio de caças F-35 ao sul do Caribe
EUA ordenaram envio de caças F-35 ao sul do Caribe Imagem: Dane Wiedmann/Navy Office of Information/U.S. Navy

Relembre o caso

Caças serão enviados à base norte-americana em Porto Rico, perto de onde os EUA já têm navios de guerra mobilizados. A ordem dada pelo governo Donald Trump ocorre em um momento de tensões entre os EUA e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Além dos caças F-35, os EUA já enviaram sete navios de guerra, um submarino nuclear e aviões espiões para uma área próxima ao território marítimo da Venezuela.

Sem provas, governo Trump acusa Maduro de associação com cartéis de drogas. Gestão Trump justifica que presença militar no Caribe é para combater cartéis latino-americanos. À imprensa norte-americana, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, acusou Maduro de ser "efetivamente um chefão de um narcoestado".

Na terça-feira (2), os EUA atacaram um barco com supostos traficantes venezuelanos que transportavam drogas ao seu território. O ataque deixou 11 pessoas mortas. O governo venezuelano acusou a Casa Branca de cometer "execuções sumárias e extrajudiciais". Os EUA não apresentaram provas de que os alvos seriam narcotraficantes.

Nicolas Maduro denuncia ameaça à soberania nacional. O presidente venezuelano acredita que as tropas dos EUA tentam intimidar o país sul-americano, narrando que essa é a maior ameaça nos últimos cem anos.

*Com informações da Reuters

