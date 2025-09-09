2.000 km/h: como é o F-35, o caça que Trump enviou ao Caribe contra Maduro

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou o envio de dez caças F-35 para a base aérea de Porto Rico, na semana passada. A região é próxima daquela onde os navios de guerra norte-americanos estão, e a ação é mais uma demonstração de força contra a Venezuela. Os jatos enviados estão no grupo dos aviões de combate mais avançados do mundo.

O que aconteceu

F-35 é um caça multifuncional de quinta geração criado para dominar diferentes cenários de guerra. Segundo a Reuters, o modelo Lightning II, operado pelos EUA, reúne desempenho de ponta, versatilidade em combate e tecnologia stealth, que dificulta sua detecção por radares inimigos.

Avião possui sensores avançados que coletam e distribuem dados em tempo real no campo de batalha. O conjunto de sistemas permite fusão de informações e compartilhamento imediato com outras aeronaves e unidades militares.