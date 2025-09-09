Cabeças de porcos são colocadas em frente a mesquitas em Paris

Macron se reuniu com representantes da comunidade muçulmana após as descobertas. Segundo fontes ligadas ao presidente francês, ele expressou seu apoio aos seguidores do islã.

Autoridades investigam. Segundo o chefe de polícia, Laurent Nuñez, "todos os esforços estão sendo feitos para encontrar os autores destes atos desprezíveis".

"Não podemos deixar de fazer conexões com atos anteriores", acrescentou Nuñez. O secretário de Segurança Pública se refere a casos atribuídos a possíveis ações a mando da Rússia, como as pichações de estrelas de Davi em Paris, em 2023, ou as mãos vermelhas no Memorial do Holocausto, em 2024. Ele aponta possível influência estrangeira.

Personalidades denunciam islamofobia

Reitor da Grande Mesquita de Paris foi recebido pela ministra da Luta contra as Discriminações, Aurore Bergé. Após o encontro, Chems-Eddine Hafiz denunciou em comunicado "uma nova e triste etapa na escalada do ódio contra muçulmanos". Hafiz fez um apelo em prol de "uma tomada de consciência e solidariedade nacional".

Políticos também condenaram atos. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a presidente da Île de France (região onde fica Paris), Valérie Pécresse, e o líder de esquerda e ex-candidato a presidente Jean-Luc Mélenchon são alguns dos nomes que usaram as redes sociais para se manifestar.