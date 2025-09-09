EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Apesar da colocação, a Casa Branca disse que não tem novas medidas sobre o assunto para anunciar no momento. Até o agora, Trump impôs sanções econômicas ao Brasil e aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O país também suspendeu o visto de Moraes e de outros sete ministros do STF.

O julgamento de Bolsonaro foi citado explicitamente em carta na qual os Estados Unidos anunciaram tarifaço de 50% contra o Brasil. No documento, Trump chamou o julgamento de "caça às bruxas", e exigiu sua interrupção "imediatamente".

Expectativa internacional é de que EUA possam agir com sanções em tempo real durante o julgamento de Bolsonaro. Fontes da administração Trump ouvidas pelo UOL disseram que acompanharão "de perto" as audiências e que há uma lista de opções em termos de "sanções e tarifas" contra o Brasil que poderão ser acionadas pelo presidente Donald Trump conforme os ministros da primeira turma do STF indiquem qual será o destino do ex-presidente brasileiro.

Entre as possíveis sanções estão novas rodadas de cassação de vistos a autoridades brasileiras e novas medidas financeiras. O governo Lula está ciente do risco de uma nova escalada na crise na relação bilateral durante o julgamento.