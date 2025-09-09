Embaixada dos EUA critica Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF

Dia 7 de setembro marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas? https://t.co/hViIVdfzfI -- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) September 9, 2025

Postagem ocorre no momento em que Moraes profere seu voto no julgamento de Bolsonaro. Nesta terça-feira, o ministro apontou o ex-presidente como o "líder da organização criminosa" que tentou um golpe de estado após o resultado das urnas em 2022.

Trump já retaliou integrantes do Judiciário. Aliado de Bolsonaro, o presidente norte-americano incluiu Moraes na Lei Magnitsky e restringiu o visto de diversas autoridades brasileiras, inclusive ministros da Suprema Corte além de Alexandre.

Trump também impôs tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Na semana passada, o republicano justificou as tarifas ao fato de o Brasil ter feito uma "guinada radical à esquerda".

Brasil é um país soberano, respondeu o governo Lula. Em diversas declarações, o petista tem afirmado que o Brasil é um país com independência entre os Poderes da República e que não aceitará interferências externas.

Julgamento de Bolsonaro

STF retomou hoje o julgamento do ex-presidente. Relator do caso, Alexandre de Moraes é o primeiro a votar e colocou Bolsonaro como o "líder da organização criminosa" que tentou se manter no poder após a derrota nas eleições.