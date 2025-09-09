Geração Z põe Nepal em chamas após proibição de redes sociais

Jovens nepalenses desafiaram o toque de recolher após o governo bloquear redes sociais; pelo menos 19 morreram e mais de 100 ficaram feridos. Rabi Laxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro Jhalanath Khanal morreu após ter a casa incendiada por manifestantes.

Renúncia do premiê: K.P. Sharma Oli suspendeu o bloqueio e renunciou, mas protestos continuam exigindo empregos, o fim da corrupção e são a pior agitação em décadas.

Doha sob ataque: bombardeio israelense ameaça trégua e amplia a crise global