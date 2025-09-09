Ataque em Doha foi parte de armadilha planejada por EUA e Israel, diz Hamas

O ataque inédito de Israel contra líderes do Hamas na capital do Qatar é avaliado pelo grupo palestino como parte de um plano articulado pelos EUA junto ao governo israelense para atrair seus membros a uma reunião em Doha, alvo da ação.

O que aconteceu

Delegação do Hamas foi atingida durante reunião de negociação em Doha. A informação foi divulgada por um membro do Hamas à emissora qatari Al Jazeera. O ataque teve como alvo dirigentes do grupo palestino que participam de tentativas indiretas de acordo para encerrar o conflito na Faixa Gaza, mas, segundo a imprensa local, entre os mortos de hoje — ainda não confirmados — não estavam líderes do alto escalão do Hamas.

Proposta de cessar-fogo pautada pelos EUA era "fraude para levar membros do Hamas à reunião alvo do ataque", afirmou um porta-voz do grupo à Al Jazeera. Mais cedo, o Canal 12, de TV israelense, divulgou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dado sinal verde a Israel para o ataque.