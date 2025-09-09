Israel ordena evacuação total da Cidade de Gaza e diz que aumentará ataques

Panfletos também foram jogados por aviões para ordenar a fuga da população do local, segundo um fotógrafo da agência de notícias AFP. A movimentação de carros e pessoas deslocadas também aumentou nos últimos dias, segundo a agência.

Este é o primeiro aviso de evacuação total emitido para a área desde o início do plano de tomada de Gaza, em agosto. Desde então, apenas ordens de evacuação parciais foram emitidas pelo Exército para os moradores de bairros específicos.

Ação de tomada da Cidade de Gaza vai contra pedidos de vários países ocidentais e das agências de ajuda humanitária para que Israel interrompa a ofensiva. Negociadores internacionais seguem aguardando resposta de Netanyahu sobre uma proposta de cessar-fogo feita pelo Egito e aceita pelo grupo extremista Hamas. Os Estados Unidos emitiram ontem um novo acordo de cessar-fogo, mas não houve concordância do país até o momento.

No momento, o Exército afirma controlar 40% da cidade, localizada no norte da Faixa. O argumento para continuidade do avanço dos ataques é de que seu objetivo é controlar toda Cidade de Gaza para neutralizar o Hamas e libertar os reféns que permanecem em cativeiro.

Avanços de Israel na Cidade de Gaza contaram com a derrubada da torre Al Ruya, um dos edifícios mais altos da região. O país de Netanyahu afirma que derrubou "torres terroristas" na região e os moradores dizem que Israel "destrói tudo". Quatro soldados morreram ontem em um ataque com um artefato explosivo contra um tanque.

O movimento extremista Hamas afirma que as ações do Exército causam "deslocamento forçado" dos moradores na cidade. O grupo foi responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. "Está acontecendo sob o peso dos bombardeios, massacres, fome e ameaças de morte, o que constitui um desafio flagrante e sem precedentes às leis e convenções internacionais", afirmou o grupo palestino.