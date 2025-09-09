'Violação à soberania': Brasil condena ataque de Israel ao Qatar

Ao alvejar membros da liderança política do Hamas envolvidos em negociações mediadas por Qatar, Egito e Estados Unidos, o ataque também prejudica os esforços para se alcançar acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Itamaraty, em nota

Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu que cessem "imediatamente ações militares contra os países da região". Também apelou por um "cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza, incluindo a retirada completa das forças israelenses daquele território", do restante das terras palestinas, do Líbano e da Síria, bem como a "libertação dos reféns remanescentes" e o livre trânsito de ajuda humanitária.

Itamaraty ainda pede implementação da solução de dois Estados. "Um Estado da Palestina independente e viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança", concluiu o governo brasileiro.

Sobre o ataque

Mais cedo, Exército de Israel afirmou ter realizado ataque contra alta cúpula do Hamas no Qatar. Várias explosões foram ouvidas em Doha, onde o grupo palestino mantem sua base política em exílio e participa de negociações internacionais por um cessar-fogo com Israel.

Lideranças não estão entre os mortos, segundo o Hamas. Conforme apurado pela Reuters, entre as vítimas fatais estavam Himam al-Hayya, filho do principal negociador do grupo islâmico, Khalil al-Hayya, e Jihad Labad, que atuava com al-Hayya.