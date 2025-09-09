Maduro envia 25 mil militares para fronteiras e antecipa Natal para outubro

O foco é combater "ameaças externas e internas". "Esta mobilização tem como objetivo primordial a defesa da Soberania nacional, a segurança do país e a luta pela paz. Nós, os venezuelanos, defendemos a Venezuela!", declarou Maduro.

O patrulhamento cobre regiões estratégicas e rotas do narcotráfico. "Ninguém virá fazer o que corresponde a nós mesmos", explicou o ministro da Defesa, Padrino López, sobre os reforços em operações terrestres, aéreas e navais.

Natal é antecipado para outubro na Venezuela

Maduro anunciou a antecipação do Natal. Durante seu programa semanal "Con Maduro +", o presidente informou a mudança no calendário. "Vamos aplicar a fórmula de outros anos que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade (...) a partir de 1º de outubro começa o Natal na Venezuela", disse.

A prática de antecipar as celebrações não é inédita. Em anos anteriores, o presidente já havia decretado o Natal em outubro, geralmente em momentos de crise política ou econômica, como forma de estimular o comércio, a cultura e a "felicidade" dos venezuelanos.

Em 2024 também houve a antecipação. No ano passado, a mudança ocorreu em meio à crise desencadeada após as eleições presidenciais, nas quais Maduro foi proclamado vencedor, mas que a oposição acusou de fraudulentas. "Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança", disse à época.