Ministra da Saúde da Suécia tem mal súbito em coletiva após assumir cargo

A nova ministra da saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante sua primeira coletiva de imprensa após assumir o cargo, nesta terça-feira (9). Momentos depois, já recuperada, Lann voltou ao púlpito para explicar que teve uma queda de glicose e a situação não passou de um susto.

O que aconteceu

O vídeo mostra o exato momento que Elisabet Lann desmaia diante das câmeras e cai de cima do púlpito. As imagens também mostram representantes do governo prontamente ajudando a ministra após o acontecido.