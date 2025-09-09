Assine UOL
Internacional

Ministra da Saúde da Suécia tem mal súbito em coletiva após assumir cargo

Lucas Janone
Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro
Ministra desmaia
Ministra desmaia Imagem: Redes Sociais

A nova ministra da saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante sua primeira coletiva de imprensa após assumir o cargo, nesta terça-feira (9). Momentos depois, já recuperada, Lann voltou ao púlpito para explicar que teve uma queda de glicose e a situação não passou de um susto.

O que aconteceu

O vídeo mostra o exato momento que Elisabet Lann desmaia diante das câmeras e cai de cima do púlpito. As imagens também mostram representantes do governo prontamente ajudando a ministra após o acontecido.

Elisabet Lann assume o cargo após a renúncia inesperada de sua antecessora, Acko Ankarberg Johansson. Acko, que foi eleita pelos Democratas-Cristãos há cerca de 40 anos, havia anunciado sua saída do cargo na segunda-feira.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.