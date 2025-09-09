'Alá é lésbica': quem é a ativista condenada à prisão por 'ofender o Islã'

Alá é lésbica. Nos últimos três dias, essa frase me rendeu milhares de insultos sexistas, ameaças de estupro e morte, incitações ao assassinato, apedrejamento, etc. 99% deles vêm de homens, orgulhosos de sua violência misógina baseada em crenças religiosas Ibtissame Lachgar, em publicação no dia 10 de agosto

Em julgamento, os dizeres na camiseta foram considerados como uma "ofensa" ao islamismo. Segundo o jornal francês Le Monde, Ibtissame explicou durante audiência que a mensagem em sua camiseta era um "slogan feminista que existe há anos, contra ideologias sexistas e violência contra mulheres, e não tem nenhuma conexão com a fé islâmica".

Além da prisão, a ativista deverá pagar uma multa de 50 mil dirhams. O valor é equivalente a pouco mais de R$ 29 mil, conforme cotação atual.

Os advogados de Ibtissame declararam ao Le Monde que planejam apelar da sentença e alegam que o estado de saúde da marroquina é "crítico". A ativista está em tratamento contra o câncer e tem uma cirurgia no braço agendada para o mês de setembro. Conforme sua defesa, os médicos "alertaram sobre a amputação [do braço] se a cirurgia não for realizada".

O caso levantou o debate sobre a atuação da Justiça no país. Segundo o Le Monde, Hakim Sikouk, presidente da Associação Marroquina de Direitos Humanos, chamou a sentença aplicada à Ibtissame de "chocante" e um "ataque" à liberdade de expressão.