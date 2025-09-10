Iceberg maior que cidade de SP está se partindo; para onde vão os pedaços?

Agora, ele e seus pedaços estão indo para Ilha Geórgia do Sul. "Ele está seguindo uma forte corrente de jato conhecida como Frente Polar da Corrente Circumpolar da Antártica, em sentido anti-horário, ao redor [da ilha] da Geórgia do Sul desde que se soltou e flutuou em maio. Este jato provavelmente vai finalmente levar o iceberg e seus pedaços para o nordeste, ainda como parte do beco dos icebergs", explicou Andrew Meijers, oceanógrafo da BAS, à rede americana CNN.

O megaberg deve ter destino semelhante aos A68 e A76, que se desintegraram ao redor da Geórgia do Sul em 2021 e 2023, respectivamente. Ele deverá continuar a se fragmentar nas próximas semanas, acredita o pesquisador, porque temperaturas mais quentes da água e a chegada da primavera devem colaborar para o derretimento de partes dos blocos em pedaços pequenos demais para o monitoramento.

Iceberg era o maior do mundo

Megaberg pesava quase 1 trilhão de toneladas e ocupava uma área de 3.672 km², mais de duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Ele é rastreado por cientistas desde que se separou da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em 1986, quando foi considerado o maior iceberg do mundo. Ele perdeu o título pontualmente para icebergs que desapareceram rapidamente, como o A68 em 2017 e o A76 em 2021.

Cientistas estimam que ele tenha "encolhido" para 1.700 km² de área e esteja formando outros icebergs gigantes com os pedaços que se soltaram. Ainda assim, ele é maior que a capital paulista, que tem 1.521 km².

A quebra do A23a dá a coroa de maior iceberg do mundo ao D15a, de 3.000 km². Ele se encontra atualmente estático na costa antártica próxima à Estação Davis australiana.