Ativista político, influenciador e apoiador de Trump: quem era Charlie Kirk

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

Em 2018, Kirk figurou na lista Forbes Under 30. Todo ano a revista Forbes seleciona 30 personalidades com menos de 30 anos que se destacam em suas áreas. À época com 25 anos, Charlie Kirk foi escolhido na categoria Lei e Política Públicas.

Ele tem cinco livros publicados. Entre os títulos estão "Campus Battlefield" e "The MAGA Doctrine", este último sobre a filosofia Make America Great Again, empregada por Donald Trump.

Charlie Kirk tinha 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

O que aconteceu

Charlie Kirk foi baleado em evento hoje. Ele participava de uma conversa com estudantes em uma universidade no estado de Utah, nos Estados Unidos, quando foi atingido no pescoço.