Biden e Kamala condenam ataque que matou ativista pró-Trump

Ativista pró-Trump foi baleado em evento

Charlie Kirk morreu hoje, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Republicano decretou luto oficial. Ele ordenou que "todas as bandeiras americanas em todo os EUA sejam hasteadas a meio mastro". A ordem é válida até às 18h de domingo.

Suspeito foi preso. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Até a publicação deste texto, porém, a identidade do atirador não havia sido revelada.

Quem é Charlie Kirk

Ativista político de direita é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.