Bolsonaristas associam morte de Kirk, tiro em Trump e facada em Bolsonaro

Políticos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão associando nas redes o assassinato de Charlie Kirk a atentados contra outros políticos de direita.

O que aconteceu

Facada em Bolsonaro em 2018 e atentado a tiro contra Trump em 2024 são dois eventos lembrados. Também são mencionados o senador colombinado Miguel Uribe, o ex-premiê do Japão Shinzo Abe, e Fernando Villavicencio, ex-membro da Assembleia Nacional do Equador. Todos foram mortos em atentados a tiro.

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira compartilharam a comparação. A associação vem ganhando força entre usuários do X, que acusam a esquerda de extremismo.