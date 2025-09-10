Brasileiras ficam 'presas' no Nepal: 'Por esse caminho você vai morrer'

As brasileiras estavam em um passeio em Bhaktapur quando as ruas foram bloqueadas. Após saírem de uma escola onde aprendiam a fazer mandalas, perceberam que não seria fácil retornar ao hotel na capital de Catmandu. O guia de turismo tentava encontrar caminhos seguros para o retorno do grupo em meio à violência.

As mulheres precisaram passar uma noite na cidade. "Todos os lugares estavam com bastante tensão e perigo. Um cara falava 'não vai por esse caminho que você vai morrer'. A gente entrou na van com a ideia de voltar para o hotel, mas não foi possível'', conta Renata.

Vimos todos os carros queimados, barricadas, gás lacrimogêneo sendo jogado, uma cena horrível. A gente nunca imagina que no país que é a casa de buda, que teria que ser de muita paz, teria algo assim. Mas é um manifesto por toda situação política, não é sobre só banimento das redes sociais. Renata Bortolotti

Renata em praça de Bhaktapur que foi palco dos protestos Imagem: Reprodução/@renata_bortolotti

As turistas planejavam seguir viagem para o Butão hoje, mas tiveram o voo cancelado. Renata disse que elas conseguiram retornar ao local da hospedagem na capital agora pela manhã e estão em segurança, com a situação mais "controlada''. O voo foi remarcado para amanhã, quando o aeroporto pode ser reaberto.