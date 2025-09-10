Como uma pessoa vira santo na Igreja Católica? Conheça as 6 regras

Virar santo na Igreja Católica não é simples. O processo é longo, exige provas concretas e pode levar décadas. O responsável é o Dicastério para as Causas dos Santos, órgão do Vaticano que investiga candidatos à santidade. Ele analisa testemunhos, documentos e possíveis milagres atribuídos ao fiel.

O que aconteceu

A Igreja centralizou o reconhecimento da santidade há séculos. No século XX, ocorreu uma virada organizacional.

Em 1969, Paulo VI separou as funções litúrgicas do antigo organismo e estruturou o setor de causas dos santos. Em 1983, João Paulo II reformou o procedimento, encurtou prazos e padronizou as fases diocesana e romana, com o documento Divinus perfectionis Magister. Em 2022, Francisco reorganizou a Cúria e confirmou o órgão com o nome atual: Dicastério para as Causas dos Santos.