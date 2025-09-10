FBI confirma prisão de suspeito de matar Charlie Kirk

O diretor do FBI (Federal Bureau of Investigation) Kash Patel informou que um suspeito da morte de Charlie Kirk foi preso. Kirk foi baleado enquanto discursava em uma universidade no estado americano de Utah.

O que aconteceu

Diretor do FBI informou que um suspeito da morte de Charlie Kirk foi preso. Por volta das 19h20 de hoje, Kash Patel publicou em seu perfil no X que uma pessoa foi detida e agradeceu a colaboração das autoridades locais.

"O autor do horrível tiroteio de hoje que tirou a vida de Charlie Kirk está agora sob custódia", escreveu Kash Patel. A identidade do suspeito não foi revelada. Patel também informou que mais informações serão fornecidas quando possível.