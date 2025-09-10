FBI confirma prisão de suspeito de matar Charlie Kirk

O diretor do FBI (Federal Bureau of Investigation) Kash Patel informou que um suspeito da morte de Charlie Kirk foi preso. Kirk foi baleado enquanto discursava em uma universidade no estado americano de Utah.
O que aconteceu
Diretor do FBI informou que um suspeito da morte de Charlie Kirk foi preso. Por volta das 19h20 de hoje, Kash Patel publicou em seu perfil no X que uma pessoa foi detida e agradeceu a colaboração das autoridades locais.
"O autor do horrível tiroteio de hoje que tirou a vida de Charlie Kirk está agora sob custódia", escreveu Kash Patel. A identidade do suspeito não foi revelada. Patel também informou que mais informações serão fornecidas quando possível.
Mais cedo, a porta-voz da universidade, Ellen Treanor, havia anunciado uma prisão, mas depois recuou. Ela também informou que o atirador estava em uma construção a cerca de 180 metros de Kirk.
Charlie Kirk era um influenciador e ativista de direita. Ele era apoiador do presidente Donald Trump e presidia a organização Turning Point USA. Ele também comandava o podcast e programa de rádio The Charlie Kirk Show e fazia aparições frequentes na prisão.
Ativista conservador discursava em palco quando foi atingido. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Kirk em um palco tipo tenda, quando um tiro é disparado. Ele se inclinou para o lado e pôs uma das mãos no pescoço. O público começou a correr.
