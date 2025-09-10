Trump decreta luto oficial em homenagem a ativista assassinado; veja vídeo

O presidente dos EUA, Donald Trump, decretou luto oficial e ordenou que todas as bandeiras americanas sejam hasteadas a meio mastro em homenagem ao ativista Charlie Kirk, morto hoje durante evento em uma universidade de Utah.

O que aconteceu

Ordem é válida até às 18h de domingo. O ato de hastear uma bandeira a meio mastro é um sinal internacional de luto decretado em memória de uma personalidade morta.