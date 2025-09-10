Total de crianças que recebe refeição escolar sobe 20% no mundo em 4 anos

Já havia fortes evidências de que as refeições aumentam a matrícula e a permanência escolar. Mas o estudo das Nações Unidas indica que é um excelente custo-benefício para melhorar a qualidade da educação — muitas vezes com resultados superiores a intervenções tradicionais como capacitação de professores ou tecnologias educacionais.

Análise foi feita usando uma medida educacional chamada Learning-Adjusted Years of Schooling (Anos de Escolaridade Ajustados Pela Aprendizagem, na tradução para o português). Medida interpreta como um ano de escolaridade resulta em aprendizagem substancial, de acordo com referências globais. Os resultados em 19 países mostraram que houve uma melhora no desempenho escolar, nas habilidades cognitivas e na aprendizagem, com avanços significativos entre 0,15 a 0,20 no desvio padrão em matemática e alfabetização.

Crianças bem alimentadas tendem a ter melhor concentração, maior frequência escolar e menor taxa de evasão. "A nutrição adequada, especialmente em idade escolar, é essencial para o desenvolvimento do cérebro, o que influencia diretamente a capacidade de aprender, reter informações e resolver problemas, isso em qualquer parte do mundo", explica o diretor do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil, Daniel Balaban.

Benefícios econômicos

Investir em merenda escolar também traz benefícios econômicos. Cada US$ 1 investido gera entre US$ 7 e US$ 35. Além disso, o relatório mostra que alimentar 466 milhões de crianças gera cerca de 7,4 milhões de empregos em cozinhas escolares, além de empregos indiretos em logística, agricultura e cadeias de suprimento.

Dietas saudáveis são impulsionadas com programas nacionais de compras locais. Esse modelo sustentável promove uma alimentação saudável nas escolas e sistemas alimentares enraizados nas economias locais e nacionais.