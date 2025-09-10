Ativista pró-Trump, Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA; assista

O influenciador Charlie Kirk — aliado do presidente dos EUA, Donald Trump — morreu hoje após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). A informação é do próprio presidente dos EUA.

O que aconteceu

Kirk, de 31 anos, foi atingido no pescoço. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia.