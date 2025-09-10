Médico amputa as próprias pernas por seguro milionário e é condenado

O médico britânico Neil Hopper foi preso após provocar a amputação de suas próprias pernas por um fetiche e receber uma indenização milionária de duas seguradoras.

O que aconteceu

Hopper foi condenado a dois anos e oito meses de prisão por fraude após alegar a duas seguradoras que suas amputações ocorreram por sepse. O quadro, uma infecção generalizada, teria levado à perda dos membros em abril de 2019, justificou o cirurgião vascular de 49 anos dois meses depois.

O médico chegou a receber indenizações que, somadas, chegam a 466 mil libras (R$ 3,42 milhões). Em mensagem para um amigo, ele afirmou que deveria "aproveita isso tanto quanto possível". Segundo a rede britânica BBC, Hopper gastou o dinheiro com reformas em sua casa, uma van para acampar e uma jacuzzi, entre outras aquisições de alto padrão.