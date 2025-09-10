Navio de 110 anos que passou por 2 guerras vira hotel de luxo na Indonésia

Em 1948, foi vendido para a empresa italiana Genaviter e rebatizado SS Roma. A embarcação foi adaptada como navio de passageiros, levando migrantes e peregrinos a Roma.

O SS Medina passa em frente à Estátua da Liberdade durante sua viagem inaugural em 1914 Imagem: Alamy

Poucos anos depois, passou por outra grande transformação. Sob a bandeira da Costa Lines, recebeu um motor a diesel no lugar do motor a vapor, ganhou novo nome, MS Franca C, e entrou para a história como o primeiro navio de cruzeiro 100% de primeira classe do mundo. Em 1977, foi comprado pela organização missionária Operation Mobilization e virou o MV Doulos. Reformado, tornou-se a maior biblioteca flutuante do planeta.

Durante 33 anos navegou o equivalente a 16 voltas ao redor do mundo e recebeu mais de 25 milhões de visitantes a bordo. Foi nesse período que encantou Eric Saw, que levava seus filhos para conhecer o navio sempre que ele atracava em Singapura. "Nunca imaginei que um dia seria dono desse navio, muito menos que o transformaria em hotel", contou o empresário à Business Insider.

O Doulos Phos The Ship Hotel ocupa uma ponta de terra artificial em forma de âncora, recuperada especificamente para o empreendimento Imagem: Divulgação

Desmanche e desafio de transformá-lo em hotel

Saw entrou em leilão e venceu com uma oferta de US$ 1,1 milhão. Isso foi em 2010, quando Doulos já carregava um título histórico: era o navio de passageiros oceânico mais antigo em operação no mundo, segundo o Guinness World Records. Mesmo assim, estava prestes a virar sucata.