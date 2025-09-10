Como bloqueio de 26 redes sociais no Nepal derrubou governo e causou mortes

Alegando indignação com o bloqueio das redes, jovens foram às ruas na segunda-feira em protestos. Eles também cantavam contra a corrupção no país, afirmando que ela deveria acabar, e "não as redes sociais".

A polícia abriu fogo contra manifestantes e ao menos 19 pessoas morreram na ocasião, segundo agências de notícias locais. As mortes inflamaram ainda mais a multidão, que seguiu nas ruas.

O bloqueio às plataformas foi suspenso na terça-feira, no mesmo dia em que o primeiro-ministro renunciou, mas os protestos continuam. Segundo analistas, a movimentação reflete uma frustração muito mais ampla, com acusações de corrupção contra a elite política do país.

Por que as redes foram bloqueadas?

A lei nepalesa, que exige que plataformas estrangeiras tenham representação local e um diretor de compliance no país, não foi cumprida pelas redes sociais. Com isso, o bloqueio das redes foi determinado pelo governo na semana passada.

A medida foi tomada para evitar abusos online em que usuários com identidades falsas espalham "discursos de ódio" e "notícias falsas", afirmou o governo. Em comunicado, os órgãos governamentais afirmaram que respeitam a liberdade de expressão, mas disseram que querem plataformas "responsáveis e bem administradas".