Assine UOL
De Olho no Mundo

Otan diz que abateu drones russos na Polônia

Do UOL
Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia
Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia Imagem: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

Polônia derruba drones russos e convoca Otan

  • Primeira retaliação da aliança: Drones lançados durante ataques russos à Ucrânia atravessaram a fronteira e foram abatidos por caças poloneses e aliados, marcando a primeira vez que um membro da Otan abre fogo contra alvos russos na guerra.
  • Alerta de conflito: O premiê Donald Tusk afirmou que o país está "mais perto de um conflito aberto" desde a 2ª Guerra e invocou o Artigo 4 do tratado para consultas emergenciais. Ele classificou o fato como "provocação em grande escala".
  • Repercussão: União Europeia e aliados condenaram a violação; Moscou negou responsabilidade e disse que as acusações são infundadas.

A guerra das tarifas

Imagem

EUA pressionam UE a sobretaxar China e Índia para sufocar Moscou

  • Tarifas como arma geopolítica: A Casa Branca pediu que a União Europeia imponha tarifas de até 100% sobre importações da China e da Índia, argumentando que esses países financiam a guerra ao comprar petróleo russo.
  • Risco de escalada: Especialistas temem que a medida aprofunde a fragmentação do comércio global e provoque retaliações; Bruxelas ainda não se pronunciou.

União Europeia planeja sanções contra ministros e colonos israelenses

Imagem

UE planeja sanções a ministros extremistas e colonos israelenses

Continua após a publicidade

Onda de protestos na França

Protestos em frente a estação Gare du Nord, em Paris, na França, em dia de manifestações pelo país
Protestos em frente a estação Gare du Nord, em Paris, na França, em dia de manifestações pelo país Imagem: Alain Jocard/AFP

'Bloquons tout': protestos bloqueiam cidades na França

Guerra dos remédios

Canetas emagrecedoras, Wegovy, Ozempic, Mounjaro
Canetas emagrecedoras, Wegovy, Ozempic, Mounjaro Imagem: Getty Images
Continua após a publicidade

Novo Nordisk cortará 9 mil vagas na guerra dos remédios

  • Reestruturação pesada: A fabricante de Wegovy e Ozempic anunciou corte de 9 000 empregos (11% do quadro) para economizar o equivalente a quase R$ 7 bilhões por ano.
  • Mercado competitivo: A empresa diz que o ajuste permitirá foco em pesquisas de obesidade e diabetes frente à forte concorrência.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.