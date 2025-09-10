Otan diz que abateu drones russos na Polônia

Polônia derruba drones russos e convoca Otan
- Primeira retaliação da aliança: Drones lançados durante ataques russos à Ucrânia atravessaram a fronteira e foram abatidos por caças poloneses e aliados, marcando a primeira vez que um membro da Otan abre fogo contra alvos russos na guerra.
- Alerta de conflito: O premiê Donald Tusk afirmou que o país está "mais perto de um conflito aberto" desde a 2ª Guerra e invocou o Artigo 4 do tratado para consultas emergenciais. Ele classificou o fato como "provocação em grande escala".
- Repercussão: União Europeia e aliados condenaram a violação; Moscou negou responsabilidade e disse que as acusações são infundadas.
A guerra das tarifas
EUA pressionam UE a sobretaxar China e Índia para sufocar Moscou
- Tarifas como arma geopolítica: A Casa Branca pediu que a União Europeia imponha tarifas de até 100% sobre importações da China e da Índia, argumentando que esses países financiam a guerra ao comprar petróleo russo.
- Risco de escalada: Especialistas temem que a medida aprofunde a fragmentação do comércio global e provoque retaliações; Bruxelas ainda não se pronunciou.
União Europeia planeja sanções contra ministros e colonos israelenses
UE planeja sanções a ministros extremistas e colonos israelenses
- Resposta ao conflito: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou intenção de sancionar ministros israelenses que incitam violência e colonos envolvidos em ataques a palestinos.
- Medidas adicionais: Bruxelas estuda suspender parcialmente o acordo de associação com Israel e cancelar benefícios comerciais.
Onda de protestos na França
'Bloquons tout': protestos bloqueiam cidades na França
- Trânsito paralisado: Manifestantes tomaram ruas de diversas cidades, queimaram lixo e bloquearam estradas em um dia de ação chamado "Bloquons tout" (Vamos bloquear tudo).
- Crise política: O movimento, apoiado por sindicatos e estudantes, exige a renúncia de Macron e eleições antecipadas após a queda do premiê François Bayrou.
Guerra dos remédios
Novo Nordisk cortará 9 mil vagas na guerra dos remédios
- Reestruturação pesada: A fabricante de Wegovy e Ozempic anunciou corte de 9 000 empregos (11% do quadro) para economizar o equivalente a quase R$ 7 bilhões por ano.
- Mercado competitivo: A empresa diz que o ajuste permitirá foco em pesquisas de obesidade e diabetes frente à forte concorrência.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.