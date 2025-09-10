Rei reduz pena de brasileiro preso com cocaína na Tailândia, diz defesa

O brasileiro cumpre pena na província de Samut Prakan, a 40 km de Bangcoc, e deve ficar no local por mais um ano e meio até ser solto. Caso receba mais algum benefício, Jordi pode ter uma nova redução de pena.

Quando for solto, o paranaense deve voltar ao Brasil. Jordi, que fez aniversário de 24 anos dias após ser preso, tem 27 anos hoje.

O UOL buscou o Itamaraty e o governo tailandês para saber se os órgãos acompanham a situação do brasileiro. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Jordi foi preso transportando cocaína no aeroporto de Bangcoc. Na época, ele tinha 23 anos e, segundo familiares, viajou escondido e afirmou que tinha embarcado para uma viagem a Balneário Camboriú.

O paranaense estava com 6,5 quilos de cocaína em duas malas. A Tailândia classifica as drogas ilegais em grupos e cada um possui penalidades diferentes. No primeiro estão as consideradas mais "perigosas", como a metanfetamina e heroína. A cocaína está no segundo grupo, em que as penas já são mais brandas em relação ao primeiro.