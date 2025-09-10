Assine UOL
Internacional

Rei reduz pena de brasileiro preso com cocaína na Tailândia, diz defesa

Do UOL, em São Paulo
Jordi Vilsinski Beffa, 23, é natural de Apucarana (PR)
Jordi Vilsinski Beffa, 23, é natural de Apucarana (PR) Imagem: Reprodução/Facebook

O paranaense Jordi Vilsinski Beffa, preso por tráfico internacional de drogas na Tailândia em 2022, recebeu perdão real e teve a pena do crime reduzida, segundo a defesa.

O que aconteceu

Perdão foi emitido no mês passado e confirmado pelo Itamaraty à defesa de Jordi no começo deste mês. A informação foi dada pelo advogado Petrônio Cardoso, que explicou que, de forma simplista, o perdão real funciona como um "indulto natalino", sendo emitido periodicamente no sistema prisional tailandês.

Jordi recebeu o benefício porque teve bom comportamento na prisão e se mostrava disponível para tarefas, segundo a defesa. Ele foi condenado a uma pena de sete anos, que são cumpridos desde o começo de 2022, quando foi detido.

O brasileiro cumpre pena na província de Samut Prakan, a 40 km de Bangcoc, e deve ficar no local por mais um ano e meio até ser solto. Caso receba mais algum benefício, Jordi pode ter uma nova redução de pena.

Quando for solto, o paranaense deve voltar ao Brasil. Jordi, que fez aniversário de 24 anos dias após ser preso, tem 27 anos hoje.

O UOL buscou o Itamaraty e o governo tailandês para saber se os órgãos acompanham a situação do brasileiro. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Jordi foi preso transportando cocaína no aeroporto de Bangcoc. Na época, ele tinha 23 anos e, segundo familiares, viajou escondido e afirmou que tinha embarcado para uma viagem a Balneário Camboriú.

O paranaense estava com 6,5 quilos de cocaína em duas malas. A Tailândia classifica as drogas ilegais em grupos e cada um possui penalidades diferentes. No primeiro estão as consideradas mais "perigosas", como a metanfetamina e heroína. A cocaína está no segundo grupo, em que as penas já são mais brandas em relação ao primeiro.

Ele foi detido poucas horas após dois brasileiros serem presos no mesmo aeroporto traficando drogas. Uma dessas pessoas foi a mineira Mary Hellen, posteriormente condenada a nove anos e seis meses de prisão.

Segundo familiares e o advogado de Jordi, ele não tinha qualquer relação com os outros brasileiros presos. A suspeita da família é de que o jovem tenha sido usado como "mula" para transportar a droga escondida até o país asiático.

Jordi é natural de Apucarana (PR) e trabalhava como operador de máquinas em uma empresa de máscaras. A mãe dele é aposentada e o pai trabalha como porteiro de um prédio na cidade. A família tinha origens humildes e o jovem não tinha passagens pela polícia, segundo o advogado.

Família foi informada da prisão de Jordi dois dias após ele avisar que sairia em viagem para uma praia de SC. Um amigo tocou a porta da casa da família dele e disse que o jovem estava preso na Tailândia. "Entre a detenção dele e a prisão, ele tem um tempo que poderia ficar com o celular e mandou essa mensagem para o amigo para avisar os pais", afirmou o advogado.

