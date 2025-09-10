Trump publica vídeo sobre morte de Kirk: 'Dia sombrio para a América'

Conforme o presidente norte-americano, influencer promoveu "debates de boa-fé". O ativista político de extrema-direita é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

"Este é um momento sombrio para a América", completou Trump. Ele afirmou ainda que o influenciador se tornou "um mártir da verdade e da liberdade".

Trump ligou atentado que sofreu na eleição com assassinato de Kirk

Presidente dos EUA citou tiro que atingiu sua orelha direita durante comício em Butler, Pensilvânia, em julho do ano passado. Ele também mencionou outros casos de violência, como o ataque ao deputado republicano Steve Scalise, em 2017, durante protesto.

Republicano prometeu repressão à violência política. Ele disse que os cidadãos norte-americanos e a mídia precisam "enfrentar o fato de que a violência e o assassinato são a consequência trágica de demonizar aqueles com quem você discorda".