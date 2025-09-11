Polônia aciona artigo 4 da Otan após invasão russa; o que isso significa?

Após derrubar drones russos que entraram em seu espaço aéreo, a Polônia acionou hoje o artigo 4 do tratado que rege a Otan. O que isso significa?

Estão abertas as conversas

Artigo 4 autoriza que qualquer membro da aliança inicie discussão formal com seus pares caso sinta-se ameaçado. Na prática, não quer dizer que a Otan iniciará ações militares contra a Rússia, mas as conversas podem abrir caminho para isso.