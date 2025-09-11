Repórter presente relata como foi atentado contra Kirk: 'Todo mundo correu'

Antes disso, o público também perguntou a Kirk quantos atiradores transexuais existiram no país nos últimos anos. Ele respondeu "muitos" e foi aplaudido. A pergunta tem relação direta com um dos casos de atiradores mais recente do país, quando uma mulher trans matou duas crianças dentro de uma escola católica de Minneapolis.

Momento seguinte ao tiro foi de caos e desespero, lembrou a repórter. "Não sei o quão rápido foi, provavelmente durou um minuto. Todo mundo correu e a universidade foi totalmente evacuada", afirmou.

Depois que os tiros foram disparados, todo mundo se abaixou. Eu e a minha colega nos abraçamos o mais apertado que conseguimos enquanto tentávamos ficar escondidas.

Emma Pitts, repórter, ao jornal The Guardian

Autor do atentado, que teria atirado de cima de um telhado, não foi preso até o momento. As autoridades acreditam que a pessoa que atirou estivesse em um prédio próximo ao campus e não tenha contado com ajuda.

Relembre o caso

Charlie Kirk morreu ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.