Polícia tem vídeo de atirador que matou Charlie Kirk e tenta identificá-lo

Ele chegou à universidade pouco antes do meio-dia (horário local) e usou as escadas para subir até o telhado de um prédio, de onde atirou. A informação foi dada pelo comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason.

Imagens de câmeras de segurança da vizinhança conseguiram captar a movimentação do atirador após o crime e são analisadas. Elas não serão divulgadas pela polícia no momento e só serão divulgadas caso as autoridades não consigam identificá-lo.

Estamos usando algumas tecnologias para identificar este indivíduo. Se não tivermos sucesso, vamos procurar a mídia e pedir ajuda para identificá-lo, mas confiamos nas nossas habilidades.

Beau Mason, comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah

Polícia pediu que pessoas que tenham fotos e vídeos do crime submetam imagens ao FBI. "Nenhuma dica é pequena demais", afirmou o agente especial que investiga o crime.

Se você tiver qualquer vídeo ou foto do tiroteio, pedimos que submetam ao nosso site. Você também pode contatar o FBI por telefone. Confiamos na ajuda do público em situações do tipo e nenhuma dica é pequena demais.

Robert Bohls, agente especial do FBI

Atualizações foram dadas enquanto polícia faz caçada pelo suspeito do crime. Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou uma pessoa em cima de um telhado próximo ao local do atentado logo após o tiro.