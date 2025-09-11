Bolsonaro palestrou em evento de Charlie Kirk nos EUA após perder eleição

O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou em um evento da Turning Point USA, organização de Charlie Kirk, nos Estados Unidos em 2023.

O que aconteceu

Evento ocorreu em Miami, em 3 de fevereiro de 2023, período em que Bolsonaro estava nos EUA. Ex-presidente do Brasil deu uma palestra no "Power of the People" (poder do povo, em tradução livre), organizado pela Turning Point USA.

Foi uma das primeiras participações de Bolsonaro em um evento público após derrota nas eleições presidenciais. Ele viajou para os EUA no dia 30 de dezembro de 2022.