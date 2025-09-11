Caminhão-tanque explode no México e deixa ao menos 10 mortos e 70 feridos

Ao menos dez pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque de gás capotar, pegar fogo e explodir em uma rodovia na Cidade do México, segundo as autoridades locais.

O que aconteceu

Explosão atinge veículos próximos. A explosão e o incêndio atingiram vários carros e caminhões que estavam perto de onde ocorreu o acidente, localizado na divisa entre o distrito de Iztapalapa, na capital, e Chalco, no vizinho estado do México.

Ao menos 10 pessoas perderam a vida e 70 estão feridas. A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, divulgou no X (antigo Twitter) uma lista preliminar de hospitalizados, que será atualizada conforme as avaliações médicas prosseguem.