Charlie Kirk disse que 'custo de mortes' é válido pelo direito de ter armas

Charlie Kirk, influenciador conservador morto em evento universitário nos Estados Unidos, defendeu o direito de americanos portarem armas mesmo que isso custasse vidas.

O que aconteceu

Charlie Kirk defendeu a Segunda Emenda. "Vale a pena ter um custo de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos para que possamos ter a Segunda Emenda", afirmou ele há dois anos. Nos Estados Unidos, manter e portar armas é um direito fundamental protegido pela Constituição.

Atirador que matou ativista estava em telhado. A polícia afirmou que ele se misturou na multidão e parecia ser um estudante. Ele fugiu, mas autoridades têm imagens e tentam identificá-lo.